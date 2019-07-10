اخبار السعوديه

‎ إلغاء حفل نيكي ميناج في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - القرار جاء نتيجة مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية في

‏‎علمت "الخليج 365" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.

‏‎وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

‎ إلغاء حفل نيكي ميناج في جدة

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-10

‏‎علمت "الخليج 365" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.

‏‎وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440

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12:19 AM

اخر تعديل

10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440

01:12 AM

القرار جاء نتيجة مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية في السعودية

‏‎علمت "الخليج 365" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.

‏‎وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

، ‎ إلغاء حفل نيكي ميناج في جدة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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