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علمت "الخليج 365" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.
وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
إلغاء حفل نيكي ميناج في جدةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-10
علمت "الخليج 365" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.
وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
12:19 AM
10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
01:12 AM
القرار جاء نتيجة مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية في السعودية
علمت "الخليج 365" بصدور توجيهات صباح أمس الثلاثاء، تقضي بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.
وطبقًا لمصادر مطلعة، فإن التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
، إلغاء حفل نيكي ميناج في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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