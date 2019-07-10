، أمير المدينة يوجِّه بمنع قيادة الدراجات النارية في أماكن المتنزهين بكورنيش ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقيُّد بمنع المظاهر السلبية بالحدائق وتطبيق العقوبات على المخالف وفق الأنظمة

وجَّه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بأهمية التقيُّد بمنع المظاهر السلبية بشكل عام في حدائق وكورنيش محافظة ‎ينبع، والمحافظة على الذوق العام والممتلكات، والتقيد بمنع قيادة الدراجات النارية في الأماكن العامة المخصصة للمتنزهين، وتطبيق العقوبات على المخالف وفق الأنظمة والتعليمات.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبرًا بعنوان "عمالة تعكر صفو متنزهي كورنيش وشرم ينبع بالدبابات والأحصنة"، أبدى فيه عدد من المتنزهين والزوار في كورنيش وشرم ينبع استياءهم الشديد من ظاهرة انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في محيط الكورنيش، ويقف خلفها عمالة وافدة، همها في المقام الأول جَمع المال غير مكترثين بما تسببه من إزعاج وتعكير الأجواء، خاصة أن المكان يشهد كثافة كبيرة من الزوار على مدار الساعة.

وشكا عدد من الزوار وأهالي المحافظة من انتشار الدبابات ذات العجلات الأربع في الكورنيش وشرم ينبع، التي يجلبها العمالة المخالفة لتأجيرها للزوار دون رقابة من الجهات المعنية، متمنين التدخل في أسرع وقت للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه متنزهات وحدائق كورنيش ينبع.