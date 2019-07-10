شركة الكهرباء تنشر صورة لموظفَين يعملان في محطة توليد تصل حرارتها لـ70 درجة مئوية

نشرت الشركة السعودية للكهرباء صورة لاثنين من موظفيها العاملين في إحدى محطات توليد الكهرباء بمحافظة جدة. وقالت الشركة إن الموظفَين العاملَين في محطة توليد الكهرباء جنوب جدة يؤديان مهامها في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية داخل منطقة العمل. وأرفقت شركة الكهرباء مع الصورة – التي نشرتها على حسابها في “تويتر” – تعليقاً كتبت فيه: “وتغمرنا شدة السعادة، رغم شدة الحرارة”.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تشدد على مسؤولية المنشآت في توفير كافة وسائل الوقاية والحدّ من الإصابات والأمراض المهنية؛ كضربة الشمس والإجهاد الحراري. وتمنع وزارة العمل جميع المنشآت من تشغيل العاملين تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 مساء في جميع مناطق المملكة باستثناء بعض المحافظات، وذلك في الفترة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، كما تستثني الوزارة العاملين في شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة.