بدر بن سلطان يتابع جاهزية عدد من المواقع بالمشاعر

تفقد ‏نائب أمير منطقة مكة ⁧المكرمة الأمير ‫بدر بن سلطان،‬⁩ ميدانيا أمس، عددا من المواقع في المشاعر المقدسة، للتأكد من جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440، وبدأت الجولة ‫بزيارة ‬مركز التشغيل والتحكم والصيانة والتخزين التابع لقطار المشاعر‬⁩، والذي يحوي 1500 كاميرا مراقبة، ويعمل على تشغيله كوادر وطنية مؤهلة. واستقل الأمير ‫بدر بن سلطان، خلال الجولة، قطار المشاعر‬⁩، للتأكد من جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن، وضمان تنقلهم بين المشاعر بكل يسر وسهولة، ‏والذي سينقل خلال هذا العام 350 ألف حاج، بواسطة 2000 رحلة، ويستأنف القطار رحلاته من 8-13 من ذي الحجة، كما اطّلع على نماذج لتذاكر صعود ‫قطار المشاعر‬⁩ التي ستستخدم خلال الموسم. وانتقل نائب أمير منطقة مكة ⁧إلى منشأة الجمرات، واستمع لشرح عن مشروع تظليل منحدرات المشاة في الجمرات، كما زار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، متفقدا مجازر المعيصم. ويعمل على تشغيل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 10جهات حكومية، يعمل فيه 40 ألف فرد، ويتم ذبح مليون رأس من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج. وتضمنت جولة ‫الأمير بدر بن سلطان‬⁩ زيارة مركز الإيواء بالمعيصم، الواقع على مساحة 22550 مترا مربعا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1060 حاجا، يحوي 39 مخيما.



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