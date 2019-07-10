7 آلاف صحي لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة

أعلنت صحة المدينة المنورة تكليف نحو 7 آلاف موظف وموظفة للعمل خلال موسم الحج هذا العام، كما خصصت عدداً من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن. وتم تخصيص كل من مركز باب جبريل، الصافية، السلام وباب المجيدي حول الحرم النبوي الشريف. وفي مناطق سكن الحجاج تم تخصيص مركز أحد، قباء والعوالي. أما في مداخل ومخارج المدينة المنورة فقد تم تخصيص مركز حجاج البر، محطة الهجرة، الميقات الموسمي (1-2)، وتتواجد المراكز الصحية (اليتمة، الصلصلة) لخدمة المسافرين في الطرق الرئيسة من وإلى المدينة المنورة. وأضافت أنه على صعيد المنافذ الجوية والبحرية فقد خصصت كلاً من مركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع البحري.



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