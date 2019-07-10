145 ألف استبيان استقصائي لتقييم خدمات التدريب التقني

نفّذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 145 ألف استبيان استقصائي عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، لجميع المتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية، وذلك في إطار مشروع تقييم جودة الخدمات -المستكشف الخفي- بهدف قياس مستوى جودة الخدمات على أرض الواقع، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات التدريبية التي تقدّمها تلك المنشآت، والعمل على ضمان سير مخرجات التدريب، وتحقيق النتائج المأمولة. وبين المدير العام للإدارة العامة لجودة التدريب المهندس ​عبدالرحمن عبدالله المرواني، أنه إضافة إلى استطلاعات الرأي للمستفيدين عبر الاستبانات، فقد تم تقييم 27 منشأة تدريبية في 11 منطقة على مستوى المملكة، وتنفيذ 27 زيارة مستكشفين خفيين خلال مراحل المشروع لهذا العام، إذ شمل التقييم العناصر المتعلقة ببيئة التدريب وخدمات البرامج التدريبية وخدمات المكتبة، والتعامل مع الشكاوى والاقتراحات.



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