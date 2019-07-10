ملتقى لدعم الفتيات وتطوير قدراتهن الحياتية بالخبر

أطلق القسم النسائي في مكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، ملتقى «مُحلّقات» لدعم الفتيات وتنمية مهاراتهن الحياتية، خلال معرض استكشافي ودورات تدريبية ومسابقات حركية وذهنية، والتركيز على تعميق إيمانهن بمختلف جوانب دينهم الإسلامي وشريعته السمحة. واستمر الملتقى 3 أيام مستهدفا طالبات المرحلة الابتدائية، خلال طرح كثير من الموضوعات ومناقشتهن فيها، مدعومة بوسائل تقنية جاذبة وأساليب متنوعة. وأوضحت مديرة القسم النسائي في مكتب هداية الدعوي بدرية الخالدي، أن الملتقى شهد مشاركة 42 فتاة ومتطوعة، بواقع 22 طالبة استفادت من فعالياته، و20 متطوعة أسهمت في تنظيمه لـ3 أيام، مبينة أن ملتقى «محلقات» جاء لتنمية وتطوير القدرات وتعميق الجانب الإيماني بشريعتنا الإسلامية لدى الفتيات بالمرحلة الابتدائية، خلال معرض استكشافي ودورات تدريبية ومسابقات تنموية، إضافة إلى التحليق بهن في 3 موضوعات دينية تمثلت في «الصلاة، شكر النعم، الآداب الإسلامية»، تميزت بجولات قصيرة الطرح ومتنوعة الأسلوب، وباستخدام وسائل تقنية جاذبة.



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