شفاعة أمير جازان ونائبه تعتق رقبة مواطن بأبو عريش

استجابة لشفاعة أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، تنازلت جمعة بنت عواجي عقدي -سعودية الجنسية- «والدة القتيل» عبده بن يحي عقدي، وآمنة بنت محسن عقدي «زوجة القتيل» وأبناؤها جميعاً عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند الشفاعة التي نقلها نائب أمير المنطقة خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم بقرية حاكمة التابعة لمحافظة أبو عريش. وجاءت شفاعة أمير المنطقة ونائبه لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص، وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن إبراهيم علي مديش طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.



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