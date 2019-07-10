خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء اليونان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في الجمهورية اليونانية. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لميتسوتاكيس. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الجمهورية اليونانية الصديق.



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