السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يفتتح مشروع بوليفارد عرعر.



عرعر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مشروع بوليفارد عرعر .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لموقع البليفارد رئيس مجلس إدارة بوليفارد عرعر إبراهيم بن خليل العنزي وأعضاء المجلس.

وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع والذي تبلغ مساحته 10.000 آلاف متر.

ثم قام سموه بجولة على المشروع والذي يضم مجموعة مٌختارة من المطاعم المحلية والعالمية والمقاهي الفاخرة والأنشطة التجارية المتنوعة والملائمة لرواد المنطقة ومرتاديها، كما افتتح سموه مشروع النافورة الراقصة الواقعة داخل المشروع، والتي صممت بمساحة 800 متر

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة بوليفارد عرعر شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه واهتمامه الدائم لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة الحدود الشمالية سياحيًا واقتصاديًا واستثماريًا.

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23:38ت م

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