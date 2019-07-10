"سبايدر مان" يتجول في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن حملة ترويجية لفيلمه الجديد "سبايدرمان: بعيدا عن الوطن" أطلقت الشركة المنتجة للفيلم مقطعاً للرجل العنكبوت، وهو يتجول في دبي.

استمر المقطع 58 ثانية مر فيها سبايدرمان بعدة معالم في دبي، فمن الأسواق التقليدية حتى ناطحات السحاب، كما يظهر "سبايدرمان" في جولته بدبي مستخدماً إحدى "العبرات" وملقياً السلام على الجنسيات المختلفة التي قابلها أثناء تجواله.

وفي السنوات الماضية اختيرت دبي لتصوير أكثر من 50 فيلماً بإنتاج أمريكي أو هندي أو عربي. ومن أشهر الأفلام التي صورت في دبي "مهمة مستحيلة" لتوم كروز، و"كونغ فو يوغا" لجاكي شان و"زيرو" لشاروخان. وتعد لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي مركزاً لخدمة صناع الأفلام من أنحاء العالم، ما جعل المدينة وجهة رئيسية لهذه الصناعة.