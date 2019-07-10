ترامب لإيران: كوني حذرة جدًّا

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ترامب لإيران: كوني حذرة جدًّا
متابعات الخليج 365 - واس
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا جديدًا إلى إيران اليوم, ودعاها لأن تكون “حذرة جدًا”.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض :” إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة, ويجدر بها أن تكون حذرة جدا”، وذلك ردًا على سؤال حول وقف إيران التقيّد ببعض التزاماتها المدرجة في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.
يذكر أنّ النّظام الإيراني أعلن يوم أمس أنه سيزيد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4,5 بالمئة على الأقل، في حين أنّ الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015م يحدّد نسبة 3,67 % سقفًا للتخصيب.
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