- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تطورات بشأن تأمين هرمز وباب المندب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تطورات بشأن تأمين هرمز وباب المندب
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال قائد عسكري أمريكي: إن واشنطن تسعى لإشراك حلفائها في جهود تأمين الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب.
وفي وقت سابق، أكدت واشنطن أن إيران ووكلاءها من ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، قد يستهدفون سفنًا تجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
ودعت واشنطن السفن التي ترفع العلم الأمريكي للتواصل مع أسطولها الخامس خوفًا من هجمات إيرانية محتملة.
كما يعتبر مضيق هرمز ضمن أهم المناطق البحرية حول العالم، فهو يحمل أهمية دولية وعالمية، إضافة إلى أهميته الإقليمية، ولهذا يعتبر ورقة ضغط “فاشلة” تلعب عليها إيران من آنٍ إلى آخر، حيث تهدد تارة بغلقه وتنفذ تارة أخرى بعمليات ضد السفن العابرة ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات بشأن تأمين هرمز وباب المندب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.