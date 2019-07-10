تطورات بشأن تأمين هرمز وباب المندب

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال قائد عسكري أمريكي: إن واشنطن تسعى لإشراك حلفائها في جهود تأمين الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب.

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وفي وقت سابق، أكدت واشنطن أن إيران ووكلاءها من ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، قد يستهدفون سفنًا تجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

ودعت واشنطن السفن التي ترفع العلم الأمريكي للتواصل مع أسطولها الخامس خوفًا من هجمات إيرانية محتملة.

كما يعتبر مضيق هرمز ضمن أهم المناطق البحرية حول العالم، فهو يحمل أهمية دولية وعالمية، إضافة إلى أهميته الإقليمية، ولهذا يعتبر ورقة ضغط “فاشلة” تلعب عليها إيران من آنٍ إلى آخر، حيث تهدد تارة بغلقه وتنفذ تارة أخرى بعمليات ضد السفن العابرة ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط.