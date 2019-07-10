- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مخالفات في مطاعم مهرجان المعارض بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مخالفات في مطاعم مهرجان المعارض بأبها
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
رصدت “متابعات الخليج 365” بعض المخالفات الصحية في مطاعم مهرجان المعارض الدولي المجاور لمطار أبها.
وكانت العمالة تعد الوجبات لزوار المعرض دون التقيد بالملابس الواقية الصحية، مخالفين الأنظمة والاشتراطات المعمول بها في ممارسة هذا المجال.
كما رصدت “متابعات الخليج 365“، أحد العمالة وهو يغسل أحد الأطباق بمادة النظافة الكيميائية (الصابون) بجانب صاج حراري مليء بالطعام، حيث يتطاير أجزاء من مادة الغسيل على الوجبات الجاهزة للتوزيع؛ مما يشكل خطرًا على صحة المرتادين.
كانت هذه تفاصيل خبر مخالفات في مطاعم مهرجان المعارض بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.