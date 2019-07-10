مخالفات في مطاعم مهرجان المعارض بأبها

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

رصدت “متابعات الخليج 365” بعض المخالفات الصحية في مطاعم مهرجان المعارض الدولي المجاور لمطار أبها.

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وكانت العمالة تعد الوجبات لزوار المعرض دون التقيد بالملابس الواقية الصحية، مخالفين الأنظمة والاشتراطات المعمول بها في ممارسة هذا المجال.

كما رصدت “متابعات الخليج 365“، أحد العمالة وهو يغسل أحد الأطباق بمادة النظافة الكيميائية (الصابون) بجانب صاج حراري مليء بالطعام، حيث يتطاير أجزاء من مادة الغسيل على الوجبات الجاهزة للتوزيع؛ مما يشكل خطرًا على صحة المرتادين.