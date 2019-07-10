تقنيات البناء الحديثة تستهدف العقاريين

2019-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستهدف دورة تقنيات البناء الحديثة والمبتكرة، التي تنظمها “مبادرة تحفيز تقنية البناء”، بالتعاون مع “المعهد العقاري السعودي”، العاملين في المجال العقاري والإنشائي في مساعٍ للتعريف بهذه التقنيات بأحد أهم الحلول في الإسكان.

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وتعقد الدورة مدينة الرياض خلال الفترة من 7- 10 يوليو 2019 في فندق برج رافال كمبينسكي، حيث تستعرض حلول تقنيات البناء، وتعزيز قدرة العاملين على احتساب تكلفة المشاريع وتوظيف العمال بالنسبة للتقنيات الحديثة، وتطوير معرفة وفهم المتدربين لفوائد التحول إلى التقنيات الحديثة بدلًا من التقنيات التقليدية المستخدمة في قطاع البناء.

وتأتي الدورة ضمن جهود “مبادرة تحفيز تقنية البناء” في نشر الوعي عن التقنيات الحديثة في البناء، باعتبارها أحد أهم الحلول التي تساهم في تسريع عملية البناء وتوفير حلول سكنية عالية الجودة.

الجدير بالذكر أن “مبادرة تحفيز تقنية البناء”، هي إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وتهدف المبادرة إلى تطوير وتوطين صناعة تقنية البناء في المملكة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة، وزيادة سرعة التنفيذ لرفع قدرة البناء السنوية، وتحسين جودة الوحدات السكنية، وتحقيق تكلفة بناء تنافسية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل ملائمة. ويأتي دور المبادرة في تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توطين تقنيات البناء المبتكرة، ودعم مقاولي تقنية البناء لتطوير قدراتهم، ودعم المطورين العقاريين وتحفيزهم لاعتماد تقنية البناء في سبيل توفير أفضل الحلول السكنية للمواطن.