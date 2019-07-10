شكرا لقرائتكم بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يستقل الترام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، مركز التحكم بالطرق في مدينة موسكو، في إطار زيارته الرسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير مركز التحكم بالطرق في حكومة موسكو يوريف فاديم الذي قدم شرحًا عن المركز ومهامه في التنظيم والسيطرة على حركة النقل العام والخاص وسيارات الأجرة في المدينة وتوفيره للمعلومات الكاملة عن العوائق المرورية واتخاذ القرار اللازم في حالات الحوادث والأعطال في النقل بأنواعه.

واطلع أمير الرياض بالنيابة على العربات الميدانية المجهزة تقنيًّا لمباشرة المواقع وكاميرات التصوير المباشر التي ترصد الحالات المرورية.

بعدها انتقل أمير منطقة الرياض بالنيابة إلى إدارة العمليات والمعلومات بالمركز، واطلع على الإمكانيات التي تتضمنها وآلية العمل والمراقبة والمعالجة للمعلومات في الطرق وحركة السير، كما استمع إلى شرح عن الأنظمة الذكية المستخدمة كالتقنيات البصرية والبيانية بهدف التحليل والمتابعة واتخاذ القرار.

إثر ذلك توجه أمير منطقة الرياض بالنيابة والوفد المرافق له إلى قاعات الاجتماعات، حيث قُدم عرض عن المركز ومهامه وبداياته، كما قُدم عرض مرئي عن معهد بحوث النقل في موسكو قدمه مدير المعهد أليكسندر بليكوف الذي أشار إلى تجارب العاصمة الروسية في مجال النقل وطرق المعالجة السريعة والمستقبلية التي تنتهجها ومنظومة العمل المتكاملة في التنسيق والتطوير والتعاون مع الجهات المتعلقة.

Advertisements

بعدها قدم النائب الأول لمدير شركة ميترو بوليتان الحكومية رامان لاتيوبوف عرضًا عن مترو موسكو، استعرض فيه تاريخ المترو وطاقته الاستيعابية والتجهيزات التقنية والتصاميم الفنية للمحطات وتأثير ذلك على مستوى النقل العام خدميًّا واستثماريًّا.

إثر ذلك جرى مناقشة تجارب المركز في تنظيم المناسبات الوطنية واستضافة المناسبات العالمية وأبرز برامجه التطويرية، وبعدها استقل أمير الرياض بالنيابة “الترام” في جولة على المدينة يرافقه عدد من المسؤولين الروس.

وتجول الأمير محمد بن عبدالرحمن في مواقع النقل العام ومرافقها والأماكن العامة في المدينة، فيما رافقه في الجولة الوفد الرسمي المرافق له.

مختارات بيان من القنصلية في نيويورك بشأن قاسم عداوي المختفي في شلالات نياجرا إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 خلال ساعات.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط