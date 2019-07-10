هل تؤثر دورات المعلمين على العلاوة؟

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت المهتمة بشؤون التعليم لطيفة الدليهان، على استفسار بشأن هل مطلوب من المعلمين والمعلمات الحصول على دورات لأجل العلاوة السنوية بحسب اللائحة الجديدة؟

وأوضحت الدليهان أنه يحرم من للعلاوة إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير(مرضٍ)، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة، وثالثًا إذا تغيب عن العمل أكثر من ١٥ يومًا بدون عذر خلال السنة التي تسبق العلاوة.

ولفتت في سياق آخر إلى أن أهم المميزات المالية في سلم رواتب المعلمين الجديد:

اعتماد علاوات أكبر.

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سقف أعلى للرواتب.

قيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة.

مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، لائحة الوظائف التعليمية، حيث يمكن الاطلاع على اللائحة كاملةً على الرابط هنا

وبحسب وزير التعليم، حمد آل الشيخ، تعد لائحة الوظائف التعليمية عنصرًا رئيسًا من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بشراكات تكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لتطوير منظومة التعليم العام في المملكة؛ ببناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات، ويتيح فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع تأهيله”.

وقال آل الشيخ: إن لائحة الوظائف التعليمية جزء من منظومة التطوير التي عملت وتعمل وزارة التعليم على إعدادها وتنفيذها، وتشمل العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع التعليمي، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.