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غبار وسحب رعدية غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية وأجزاء من الشمالية والجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأجزاء الواقعة ما بين وادي الدواسر ونجران.
وتابعت الأرصاد أن السماء ستكون يوم غد الأربعاء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان خلال فترة ما بعد الظهيرة.
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