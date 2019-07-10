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أمجد طه يفضح تركيا

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2019-07-09

أمجد طه يفضح تركيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، أن تركيا تضرب السياح وتعتدي على كل الأقوام والشعوب وبكل الطرق.

وقال طه: إن سفر العرب، وتحديدًا السعوديين، إلى تركيا مشاركة في جرائمهم تجاه الأطفال والنساء واستهداف إعلامهم للمملكة.

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وشدد على أن مقاطعة السياحة التركية مستمرة؛ لأن هذه الدولة غير آمنة للسفر وتمارس العنصرية ضد العرب.

وتابع طه أنه بالدليل والبرهان والأسماء تنتشر مناطق المجرمين والعصابات بالقرب من المناطق الراقية تحت رعاية نظام رجب طيب أردوغان ووسط أنقرة وإسطنبول.

وأوضح أن تركيا اعترفت بوجود 23 ألف مسلح تابع لعصابات خطف وقتل ومخدرات ودعارة في إسطنبول وأنقرة وإزمير، متابعًا: إذ سافرت لتركيا أموالك قد تذهب لهم.





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