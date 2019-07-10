لائحة الوظائف التعليمية و سلم رواتب المعلمين والمعلمات الجديد 1440

نشرت وزارة التعليم لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1440، متضمنة سلم رواتب المعلمين والمعلمات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لائحة وظائف شاغلي الوظائف التعليمية، بما تضمنه من مزايا وحوافز جديدة من شأنها العمل على الارتقاء بمنظومة التعليم بشكل عام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك تجسيد لمدى اهتمام القيادة السعودية بالتعليم ومنسوبيه بما يحقق الآمال نحو بناء رأس المال البشري وإعداد الكوادر الشابة القادرة على خدمة الوطني، عن طريق الحصول على مستوى تعاليمي عالي ومتطور.

أشار الدكتور حمد بن محمد آل شيخ إلى مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وذلك عقب صدور بيان مشترك بين وزير الخدمة المدنية سلمان بن عبد الله الحمدان ووزير التعليم، بعد الموافقة علا سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية، وحديثهما عن أن اللائحة تعد واحدة من اهم مكونات الارتقاء بمهنة التعليم، بما تشمله من إقرار سلم رواتب المعلمين والمعلمات ورفع مكافأة نهاية الخدمة، ورفع الحد الأعلى لراتب شغل الوظيفية التعليمية، والمكافآت التحفيزية لشغالي الوظائف القيادية المدرسية والتربوية، و إقرار علاوات أكبر من ذي قبل.

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الإطلاع على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والتعرف على سلم رواتب المعلمين والمعلمات، هو من ما يحرص عليه منسوبي التعليم للتعرف على المزايا التي تحققت لهم، وقامت وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم بنشر اللائحة عبر مواقعهم الرسمية، بجانب تطرق المسئولين للحديث عن العديد من النقاط التي كثرت التساؤلات حولها، وخاصة بما يتعلق بتسكين المعلمين على الدرجات الوظيفية وفق المستويات التي أقرت في يلم الرواتب الجديد.

سلم رواتب المعلمين والمعلمات

تعرف على سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات، حيث تم رفع مكافأة نهاية الخدمة لمن امضوا 31 عام، وشمل سلم الرواتب خمس مستويات، لكل مستوى عدد من المراتب أو الدرجات، ولكل مسمى وظيفي شريحة من الرواتب وقيمة العلاوة المناظرة له، وتشمل المسميات الوظيفية مساعد معلم ومعلم، معلم ممارس، معلم متقدم ، معلم خبير .

تحفيز بيئة العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية، من اهم العوامل التي ارتكزت عليهم لائحة الوظائف التعليمية، والمزيد من المزايا سيتم توضيحها من خلال التوضيحات التي سيسوقها مسئولي التعليم والخدمة المدنية.