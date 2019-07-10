لمستحقي الدعم.. الآن بدء صرف الدفعة الـ 20 من برنامج حساب المواطن “دفعة شهر يوليو”

ساعات قليل تفصلنا عن بدء إيداع الدفعة العشرون من برنامج حساب المواطن في حسابات المواطنين مستحقي الدعم، وتتزايد عمليات البحث في هذه الأونه على رابط تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن، لستعلم المواطنون منه على قيمة الدفعة، البوابة الإلكترونية لحساب المواطن هي بوابة تقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها لتساعد المواطنين في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الكثير من المواطنين، وتزيد من ضغوط وأغباء الحياة على كاهلهم فأتى حساب المواطن لتقديم المساعدات المالية لمستحقي الضمان الاجتماعي، ووصل إجماعي الدفعات الماضية كاملة قرابة 45 مليار ريال سعودي.

متى يبدء صرف الدفعة العشرون من برنامج حساب المواطن؟

يتسائل العديد من المواطنين عن موعد إيداع الدفعة الـ20 من برنامج حساب المواطن، وتبدأ البوابة الإلكترونية لحساب الموطن صرف دفعة شهر يوليو ابتدءً من الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الحالي، ويمكنك التعرف على مبلغ للدعم للدفعة عن طريق الاستعلام برقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية.

وفيما أعلن برنامج حساب المواطن أن آخر موعد للتسجيل في الدفعة الـ21 هو يوم غد الأربعاء 10 يوليو أي نفس يوم صرف الدفعة الـ20، ودعا البرنامج في وقت لاحق المواطنين الراغبين في التسجيل في الدفعة القادمة سرعة التوجه والتسجيل في برنامج حساب المواطن لدفعة شهر أغسطس، المقرر أن تصرف في يوم العاشر من الشهر القادم، أو إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد تصرف الدفعة يوم قبله او بعده.