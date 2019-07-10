رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة برقم السجل 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، بالإعلان عن أسماء مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة برقم السجل المدني 1440هـ، وقالت الوزارة أنها أودعت المبالغ المالية الخاصة بالمساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستحقين لها مباشرة، وقالت أنه تم اختيار هذه الأسماء حسب أقدمية التقديم في المساعدة المقطوعة، حيث أن هذه الأسماء تمثل بعض من الحالات التي كانت موجودة على قوائم انتظار المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لمقطوعة الضمان الاجتماعي، وكذلك رابط التسجيل والاستعلام عن مقطوعة وزارة العمل.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة برقم السجل المدني 1440هـ

لا يقل سن المواطن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً. قالت وزارة العمل أن الحد الأقصى للمساعدة المقطوعة سنوياً ثلاثون ألف ريال سعودي. أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي هو رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين السعوديين محدودي الدخل. يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للمتقدم. للحصول على المساعدة المقطوعة يجب ألا يتخطى راتب المواطن السعودي الحد المانع للصرف. قامت وزارة العمل بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

رابط الاستعلام عن مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ذي القعدة برقم السجل المدني 1440هـ

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنها خصصت رابط للاستعلام والتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي، وصرحت أن الغرض الرئيسي من تخصيص هذا الرابط، هو توفير وقت وجهد المواطن السعودي الراغب في الحصول على المساعدات المقطوعة، في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي السعودي الموجودة في جميع محافظات المملكة للاستعلام أو التسجيل في المقطوعة ، وقامت الوزارة بدعوة المواطنين السعوديين الدخول على رابط المساعدة المقطوعة للتسجيل أو الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة عن شهر ذي القعدة 1440هـ

صرح مسئول الضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قامت بإيداع معاش الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ والمبالغ المالية الخاصة بالبرامج المساندة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقال أن إجمالي المبالغ وصل 2.032.459.811 ريال، وإجمالي معاشات مستفيدي الضمان بلغت 1.397.560.189 ريال، والمبالغ المخصصة من أجل الغذاء بلغت 192.545.640 ريال، والمبالغ الخاصة بغلاء المعيشة وصلت إلى 340.245.000 ريال سعودي، والمبالغ الخاصة بتسديد جزء من فواتير الكهرباء وصلت 102.108.982 ريال.