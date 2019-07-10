شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع الدعم المخصص لمستفيدي «حساب المواطن» لشهر يوليو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن. وأوضح البرنامج عبر حسابه في «تويتر» أن إيداع الدفعة الـ20 سيستمر حتى نهاية اليوم (الأربعاء).



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