شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه»: تمديد فترة استقبال مشاركات «تحديات الترفيه» حتى 30 يوليو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للترفيه تمديد فترة استقبال المشاركات للبرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية «تحديات الترفيه» حتى تاريخ 30 يوليو الجاري، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للمواهب الوطنية لإظهار أفضل ما لديها من إبداع.

ويسلط البرنامج الضوء على النجوم والموهوبين والهواة من كافة أنحاء المملكة ودعمهم وتطوير مواهبهم، ويتضمن أكثر من 20 تحديا في أكثر من 20 نشاطا ترفيهيا متنوعا.

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ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، كما يهدف إلى تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة.

وسيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين وتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم للوصول للعالمية.

ودعت هيئة الترفيه الراغبين في التسجيل والمزيد من المعلومات إلى زيارة الرابط الإلكتروني: geachallenges.com