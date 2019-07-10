شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية الأمريكية»: نتطلع للعمل مع ريما بنت بندر.. شراكتنا قوية مع السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتطلع إلى البناء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والعمل مع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر.

وخلال مؤتمر صحفي للوزارة، اليوم (الثلاثاء)، هنأت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، الأميرة ريما بنت بندر، كونها أول امرأة يتم تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية.