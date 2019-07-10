، رسميًا ضمك يتعاقد مع المدافع البرازيلي جورجي فيليبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ضمك أمس الثلاثاء عن تعاقده رسميًا مع اللاعب البرازيلي جورجي فيليبي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.



وجرت مراسم توقيع عقد اللاعب البرازيلي جورجي فيليبي بحضور رئيس النادي صالح أبو نخاع ووكيل اللاعب حسان أمزيل.

وكان ضمك أعلن في وقت سابق عن ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ويجيد فيليبي اللعب في مركز المدافع ومن مواليد أكتوبر 1988 ولعب لأندية فيغرنسي وجوفنتيد في البرازيل بجانب نادي ديبورتيفو ألافيس البرتغالي وحقق كأس البرتغال الموسم الماضي معهم.