محمد بن مسعود - الدمام - نتيجة الانقسامات بين الأعضاء الذهبيين

ترددت أنباء عن انسحاب اثنين من المرشحين لرئاسة نادي النصر من سباق الترشح لرئاسة النادي، وذلك قبيل ساعات قليلة من إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وأيضًا انعقاد الجمعية العمومية.

فقد كشفت المصادر انسحاب نصر النصر المرشح لرئاسة النادي والمدعوم من أغلب الأعضاء الذهبيين من سباق التنافس في الانتخابات المقررة بعد غد الخميس.

كما ذكرت ذات المصادر أن المرشح للرئاسة إبراهيم العثمان سار على ذات النهج حرصاً منه على مصلحة النادي، ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد؛ بل التحق به اثنان من أعضاء مجلس إدارته المرشحة، وهما عبد الرحمن العبد القادر وخالد أبو غانم.

وفي ظل توارد هذه الأنباء فإن سباق الرئاسة انحصر في ثلاثة مرشحين هم: صالح الأطرم، وتركي الدهام، وصفوان السويكت.

يشار إلى أن خمسة من قائمة أعضاء نادي النصر الذهبيين، والتي تضم 15 عضوًا؛ أعلنوا امتناعهم عن التصويت في انتخابات النادي المقرر عقدها نهاية الأسبوع، وهم: فهد المشيقح، سعد آل مغني، عبدالعزيز بغلف، يوسف القفاري، الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن.

يذكر أن يوم غد ستعلن اللجنة العامة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، على أن يكون يوم الخميس القادم 11 يوليو الجاري موعدًا للاقتراع، وعقد الجمعية العمومية.



فيما يتم استقبال الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم 12 يوليو، على أن يتم النظر فيها يومَي 13 و14 من شهر يوليو الجاري.

