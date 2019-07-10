، وديًا .. الهلال يكسب سبيتال دراو النمساوي بعشرة أهداف ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا كبيرًا في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره في النمسا على فريق سبيتال دراو النمساوي استقر عند 10 أهداف دون مقابل.



سجل أهداف الهلال كلٌ من بافيتيمبي قوميز "هاتريك"، أحمد أشرف، هتان باهبري، سيبا، محمد الشلهوب، خالد آل جبيع وكارلوس إدواردو "هدفين".

ويخوض الهلال 6 مباريات ودية طوال فترة المعسكر استهلها بمواجهة سبيتال، ثم سيواجه رابيد لينز النمساوي يوم 13 يوليو، بودافوكي المجري يوم 17 يوليو، أودينيزي الإيطالي يوم 24 يوليو، فيما سيخوض الفريق يوم 21 يوليو مباراتين وديتين أمام فريقين مختلفين سيتم تحديدهما لاحقًا.

ومن المقرر أن تعود بعثة الهلال إلى الرياض بعد نهاية المعسكر يوم 25 يوليو الجاري.