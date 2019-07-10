، "داعش" لا يزال ينفث سمومه.. مقتل 3 عراقيين بقذائف أطلقها التنظيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - عناصره تختبئ في مناطق جبلية بالشمال

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأُصيب أربعة آخرون، عندما سقطت ثلاث قذائف مورتر على بلدة الشرقاط بشمال العراق، اليوم (الثلاثاء)، حسبما ذكر مسؤولون بالشرطة العراقية ومصادر في مستشفى.

وأفاد مسؤولو الشرطة في المنطقة بأن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شاركت في الهجوم، وأن قذائف المورتر أُطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط المتشدّدون فيها.

ونقلت "رويترز" عن العقيد خليل الصحن مدير شرطة الشرقاط، أن عناصر "داعش" يختبئون في منطقة جبل مخول، ويستخدمونها كقاعدة انطلاق لشن هجماتهم.

وشنّ التنظيم مؤخرًا سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف تقويض الحكومة.

