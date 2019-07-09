بالفيديو.. تواصل البحث عن مفقود شلالات نياجرا من أرض وجو

أظهرت مشاهد ملتقطة جزءا من أعمال البحث عن مفقود شلالات نياجرا الأميركية هذا اليوم، وهو اليوم الثالث منذ فقدان المبتعث السعودي قاسم العداوي، حيث تتواصل أعمال البحث عنه وسط مطالبات من ذويه بمزيد من الجهود للبحث. وقالت الأسرة وفقًا لـ”سبق”: الأجهزة الأمريكية شرحت لنا طريقة ودور فرق الإنقاذ لديهم وطلبنا المشاركة بها وأصرينا عليهم لجدية الموضوع، فوعدونا بأن يسمحوا لواحد فقط بالمشاركة مرة واحدة . وبين ماجد عداوي وفقًا لـ”سبق” أن التوقعات تشير إلى سقوطه في المنطقة العليا، والتيار جرفه للشلال، ومن المحتمل أنه سحبه أيضاً إلى أسفل النهر، وما زالت أعمال البحث جارية ونسأل الله أن يرده سالمًا.

يشار إلى أنه قد كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ قام المواطن بترك عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه. وتفصيلاً، قالت القنصلية: انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله -بالاهتمام بقضايا المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت القنصلية العامة بنيويورك بمباشرة حالة فقدان المواطن قاسم بن يحيى عداوي بعد تلقيها اتصالاً هاتفيًّا يوم الأحد صباحًا، يفيد بفقدان المواطن المذكور في شلالات نياجرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه؛ إذ ترك المواطن المذكور عائلته في السيارة، وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه. وتابعت: قامت القنصلية بالتواصل مع مركز الشرطة، وأفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، وما زالت عملية البحث قائمة للعثور عليه، وتحديد هويته. وأضاف البيان: كما أن القنصلية قامت بالتواصل مع زوجة المواطن وذويه، وإطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والرعاية كافة لأسرة المواطن.