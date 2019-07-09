عضو الشورى “القحطاني”: لم أتقدم بتوصية لحظر لعبة “ببجي”

نفى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني أن يكون قد تقدم بتوصيةٍ ستناقش تحت قبة المجلس حول حظر لعبة “ببجي” الإلكترونية بالسعودية. جاء ذلك بعدما استحوذت اللعبة على اهتمام السعوديين في الأشهر الأخيرة مع تحذيرات أطلقها خبراء في علم الاجتماع والنفس من أخطار الألعاب الإلكترونية أو ما تسمى “ألعاب القتال الافتراضي”، ولاسيما “ببجي”؛ لما تسببه من عزلة للفرد وتغذية لسلوك العدوانية والوحشية.
وقال “القحطاني” وفقًا لصحيفة “سبق”: “ما يُتناقل عن استعدادي لتقديم توصية في المجلس الأيام القادمة لحظر لعبة “ببجي” غير صحيح؛ فهناك جهات تنفيذية أخرى دورها منع ومراقبة المحتوى الإلكتروني والتقني وخاصة هذه الألعاب”. واختتم حديثه: “نعم لهذه الألعاب خطر جسيم على الأسرة والمجتمع، ولها تبعات نفسية واجتماعية، والواجب التحذير منها لكن ما نُسب إليّ حول دفعي بتوصية في هذا الجانب غير صحيح البتة”.
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