عُثر اليوم (الثلاثاء) على شاب فقده ذووه بالقرب من مركز الشواق في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة. ووجد ذوو الشاب ابنهم متوفى عند عثورهم عليه، حيث كانوا يبحثون عنه بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرق بحث تطوعية. وكان الشاب أحمد المجرشي قد خرج بسيارته (تويوتا هايلكس) بيضاء، وفقد أثره في منطقة صحراوية في المحافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عمليات بحث بمشاركة الجهات الأمنية ومتطوعين.. العثور على “مفقود الليث” متوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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