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. انتشرت اليوم طريقة جديدة للاحتيال على عملاء البنوك السعودية خاصة و الطريقة هي كالتالي:- يأتيك ايميل بإسم البنك بطريقة يصعب معرفة مصداقيتها حيث تأتي بشعار و اسم البنك Advertisements شاهد الصور واحذروا





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كانت هذه تفاصيل خبر احذروا أنتشر أسلوب جديد للاحتيال على عملاء البنوك السعودية .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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