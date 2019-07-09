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احذروا أنتشر أسلوب جديد للاحتيال على عملاء البنوك السعودية .. التفاصيل

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انتشرت اليوم طريقة جديدة للاحتيال على عملاء البنوك خاصة و الطريقة هي كالتالي:-

يأتيك ايميل بإسم البنك بطريقة يصعب معرفة مصداقيتها حيث تأتي بشعار و اسم البنك

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شاهد الصور واحذروا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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