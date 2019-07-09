ملخص كتاب عقلية المليونير

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كتاب أسرار عقلية المليونير للكاتب هارفي ايكر محاضر حول العالم متخصص في تعليم الناس على الطرق الصحيحة للبحث عن الحلقة المفقودة بين الرغبة في النجاح و بين تحقيق النجاح الفعلي , ولما يبدوا أن بعض الناس يحصلون على الأموال بسهولة و البعض الأخر لا.
بداية القصة يحكي فيها هارفي عن نفسه و كيف كان معدما و يعيش لدى أباه – عادة الغرب لابد للأبناء من الاستقلال عن الأهل ماعدا الفاشلين فيبقون مع أهلهم ! – و انه كيف كان يعمل و يتنقل من وظيفة إلى وظيفة ليعيل نفسه وانه وبأحد الأيام قابل صديق غني لأباه و قال له أن السر في أن تكون مليونيرا هو أن تفكر مثلهم ! وبعدها تغيير تفكيره ليصبح مليونيرا في عامين و نصف فقط !
فهنا بدء هارفي في دراسة الأغنياء و وجد بأن الأغنياء أو لكي يكونوا أغنياء فإنهم قاموا بعمل 17 – سبعة عشر – نقطة أو تميزوا عن الفقرأ بها
النقطة الأولى: الأغنياء يؤمنون بأنهم يستطيعوا بناء و تغيير حياتهم و الفقرأ يعتقدون أن الحياة تحصل صدفة أو لا يد لهم فيها.
النقطة الثانية: الأغنياء يلعبون لعبة المال لكي ينجحوا و الفقرأ يعملون لكي لا يخسروا.
النقطة الثالثة: الأغنياء ملتزمين لكي يكونوا أغنياء و الفقرأ يودون – يحلمون بان يكونوا – أغنياء.
النقطة الرابعة: الأغنياء يفكرون بالأشياء الكبيرة و الفقرأ يفكرون بالأشياء الصغيرة : فكر أن تركب أحسن سيارة و تعيش في أفضل بيت لا أن تركب سيارة جيدة و بيت مستور فقط.
النقطة الخامسة: الأغنياء يركزا على الفرص و الفقرأ يركزوا على العقبات و هنا يركز الكاتب على مفهوم ضبط نفسك إلى قناة اقتناص الفرص كما تضبط قناة الراديو.
النقطة السادسة: الأغنياء يصادقون الأغنياء و الناجحين أما الفقرأ يلعنون و يكرهون الأغنياء , فعليك إذا بقرأة سيرة الأغنياء و محاولة التشبه بهم و أن لا تلعن أو تكره أناس تود من كل قلبك بأن تكون مثلهم فكيف لعقلك أن يستجيب.
النقطة السابعة: الأغنياء يرافقون الناس الايجابيين و الفقرأ يرافقون السلبيين , كم مرة طرأت لك فكرة و أحسست أنها عبقرية و عند عرضها على من حولك أحبطوك و بعد فترة تراها تتحقق و تزدهر و تقول يا ليتني قمت بها, أذا أبتعد عن السلبيين الآن.
النقطة الثامنة: الأغنياء يقومون بإثبات نفسهم و الرفع من قيمتهم, أما عن الكيفية فقد تكون عبر العلاقات العامة أو التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب.
النقطة التاسعة: الأغنياء اكبر من مشاكلهم , فالأغنياء لا يجعلون من مشاكلهم عقبات تؤخرهم مثال يا ليتني كنت أتقن اللغة الانجليزية لكنت حصلت على الوظيفة الفلانية , أما عقلية المليونير تقول سوف أتعلم الانجليزية الآن لكي استطيع تحقيق ما أريد فهي ليست عقبة.
النقطة العاشرة: الأغنياء منصتين جيدون , فعندما تكون مستمع جيد فأنك بالتأكيد سوف تفهم جيدا و هناك مثل يقول ” أحطأ سمعا فأحطأ قولا” وقد تقيس عليه فأحطأ عملا.
النقطة الحادية عشر: الأغنياء يختارون أن يقيم عملهم بناء على النتائج و الفقرأ يقوموا بذلك بناء على الوقت الذي قضوه , فالأغنياء يحبون مشاركتك في الأرباح حتى ولو لم تظهر لهم جلية في بداية الأمر لأنهم يعلمون بمقدرتهم على الانجاز و الفقرأ لا يريدون إلا قيمة الوقت الذي قضوه في العمل أو استأجروا لأجله.
النقطة الثانية عشر: الأغنياء يفكرون بعقلية الكل رابح أو كما دعاها ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع لأكثر الناس نجاحا (ربح – ربح) .
النقطة الثالثة عشر: الأغنياء يركزون على زيادة الثروة و الفقرأ يركزون على الحصول على عوائد العمل الذي قاموا به .
النقطة الرابعة عشر: الأغنياء يقومون بإدارة أموالهم من اجل زيادة الإرباح بشكل جيد و الفقرأ يركزون على إدارة مصاريفهم.
النقطة الخامسة عشر: تعمل أموال الأغنياء لهم و الفقرأ يعملون من اجل المال.
النقطة السادسة عشر: الأغنياء يتغلبون على مخاوفهم و الفقرأ يجعلون الخوف يتغلب عليهم.
النقطة السابعة عشر: الأغنياء يتعلمون باستمرار و الفقرأ يعتقدون بأنهم يعلمون.
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