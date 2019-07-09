مصادر «عاجل» تكشف موعد بدء تطبيق سُلَّم رواتب المعلمين بعد اعتماده رسميًا

كشفت مصادر «عاجل» عن موعد بدء تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسُلَّم الرواتب الجديد، مشيرة إلى أن هناك مهلة ستة أشهر منحت لوزارتي التعليم والخدمة المدنية لبدء التطبيق.

وكانت «عاجل» نشرت أمس تفاصيل سُلَّم الرواتب الجديد، بعد اعتماده من جانب الجهات العليا، موضحة أنه يتضمن تصنيفًا جديدًا للمعلمين، يأخذ في اعتباره سنوات خدمتهم وكفاءتهم الوظيفية، فضلًا عن تحصيلهم العلمي اللاحق للتوظيف.

وذكرت المصادر أن اللائحة منحت الوزارتين مهلة ستة أشهر؛ لتطبيق بنودها الجديدة بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة «أم القرى» .

وينتظر أن يعقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ممثلًا عن الهيئة، مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل الساعة الثانية والنصف ظهرًا؛ لاستعراض مضامين لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وسلم الرواتب الجديد لشاغلي الوظائف التعليمية.