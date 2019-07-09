الصحة تتيح تسجيل المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

أتاحت وزارة الصحة، فرصة للممارسين الصحيين للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج عبر برنامج «محفول.. مكفول».

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج التطوعي متاح للممارسين الصحيين من القطاع الحكومي والخاص والأهلي للتطوع المختص لخدمة حجاج بيت الله الحرام لعام 1440 هـ

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة في البرنامج تشمل «طب طوارئ، وإخصائي عناية مركزة، وطب أسرة، وطب باطنة، وخدمات إسعافيه، وتمريض»، وتشمل شروط المشاركة في البرنامج، حصول المتقدم على بطاقة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بحيث تكون سارية المفعول ومطابقة للفرصة التطوعية، بالإضافة إلى التفرغ الكامل للتطوع طوال فترة الحج، وذلك لتوقيع عقد بهذا الشأن، وتبدأ فترة التطوع من تاريخ 03/12/1440 إلى 13/12/1440، على أن يتم التقدم عبر الرابط

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كانت وزارة الصحة أكَّدت، أمس الإثنين، أنَّها كثفت استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة، المتوقع حدوثها هذا العام، نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تجهيز المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، وتأمين عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة وتزويد المرافق الصحية بهذه المراوح.

يُشار إلى أن جميع الجهات ذات الصلة، استعدت لموسم الحج هذا العام؛ حيث تفقَّد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، اليوم الثلاثاء، صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؛ للوقوف على أعمال الجوازات والصالات المعدة لاستقبال الحجاج، كما أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تكثيف رقابتها على منافذ دخول الحجاج برًّا وبحرًا وجوًّا خلال موسم حج 1440هـ؛ وذلك لضمان سلامة الغذاء ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.