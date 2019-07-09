إقرار نظام التجارة الإلكترونية ومسمى الهيئة العامة للنقل

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، على نظام التجارة الإلكترونية، وشكل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة.

ورحب المجلس بطلائع حجاج بيت الله الحرام الذين بدؤوا التوافد على المملكة، ودعاهم للتفرغ لأداء شعائرهم بروحانية ومراعاة لخصوصية الأماكن المقدسة، كما رحب بتوصل الأشقاء السودانيين إلى اتفاق يؤسس لمرحلة من الاستقرار في هذا البلد.

اطلاع

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول، ووجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام.

ترحيب

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس جدد دعوته لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تُقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

وأشاد المجلس بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً بما تحققه مبادرة «طريق مكة» التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

تمديد

أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك +، لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول، وأشاد كذلك بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول الذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وجدد المجلس ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، معبرا عن تطلع المملكة إلى أن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، كما أكد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق.

اتفاقية وتفاهم

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168/ 44) وتاريخ 17/ 9/ 1440، على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة سيشيل، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (155 /42) وتاريخ 15/ 9/ 1440، على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المراجعة القومي في السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تجارة إلكترونية

وافق المجلس على نظام التجارة الإلكترونية بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189/ 47) وتاريخ 19/ 10/ 1439 ورقم (144/ 39) وتاريخ 1/ 9/ 1440، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17/ 40/ د) وتاريخ 14/ 7/ 1440، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

مجلس إدارة

شكل المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 ـ 45/ 40/ د) وتاريخ 27/ 8/ 1440، مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وممثل من مجلس الجمعيات التعاونية.

تعيينات

قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 49/ 40/ د) وتاريخ 24/ 9/ 1440، تعيين الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر عضواً من المتقاعدين المدنيين، واللواء متقاعد مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب عضواً من المتقاعدين العسكريين، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتجديد عضوية مازن بن أحمد الجبير، والدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل عضوين من القطاع الخاص في المجلس.

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، والدكتورة مها بنت علي آل خشيل من المتخصصين من الجامعات، والدكتورة الجوهره بنت فهد الزامل، والأستاذة جواهر بنت زياد السديري من المتخصصات في الشأن الاجتماعي، والأستاذ فهد بن محمد الحمادي، والدكتور فؤاد بن أمين بوقري من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

الهيئة العامة للنقل

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49 ـ 15/ 40/ د) وتاريخ 24/ 9/ 1440، قرر المجلس تعديل اسم «هيئة النقل العام» ليكون «الهيئة العامة للنقل»، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14/ 9/ 1434، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ترقيات

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وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الـ15، والـ14 ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1ـ ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ15 بالقوات البرية.

2ـ ترقية فهد بن معيوف بن هداج الرويلي إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3ـ ترقية المهندس عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السالم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة الرياض.

4ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن النملة إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بالقوات البحرية.

5ـ ترقية شهيل بن عبدالله بن حسين السبر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الـ14 بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.

6ـ ترقية أديب بن سالم بن غالب العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالمديرية العامة للجوازات.

7ـ ترقية وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز المانع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالهيئة العامة للرياضة.

8ـ ترقية نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

9ـ ترقية بدر بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

10ـ ترقية محمد بن فالح بن مطير الرزني الشمري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

11ـ ترقية منيف بن فالح بن سودان العتيبي إلى وظيفة (مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالمرتبة الـ14 بديوان المراقبة العامة.

أبرز القرارات

ـ الترحيب بحجاج بيت الله الله ودعوتهم لمراعاة خصوصية الأماكن المقدسة.

ـ توجيه جميع الجهات المعنية لتسهيل أداء الحجاج مناسكهم.

ـ ترحيب بالاتفاق السوداني وتجديد دعم السودان.

ـ الإشادة باتفاقيات اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ـ الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية.

ـ تشكيل مجلس إدارة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

ـ تعديل اسم «هيئة النقل العام» ليكون «الهيئة العامة للنقل».

ـ تعديل تنظيم هيئة النقل العام.

ـ اتفاقية خدمات جوية مع حكومة سيشيل.

ـ مذكرة تفاهم في العمل المحاسبي والرقابي مع السودان.