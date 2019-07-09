4 مراكز صحية بمطار المؤسس تستقبل حجاج 14 دولة

ذكرت الشؤون الصحية في جدة أن 4 مراكز صحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي تعمل على مدار 24 ساعة لأجل تقديم الخدمات الصحية لكافة الحجاج القادمين من مختلف الدول لأداء فريضة حج هذا العام، والتأكد من الاشتراطات الصحية أثناء قدوم الحجاج.

المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بالمطار الدكتور محمد جمال فلمبان، أكد لـ«دوت الخليج»، أن عمل المراكز ينقسم إلى عمل وقائي وعلاجي، وتعمل هذه المراكز لخدمة الحجاج، حيث تم توفير فيها كافة المستلزمات الطبية الحديثة، إلى جانب وجود 4 مركبات إسعاف عالية التجهيز للعمل بميدان المطار، وتم توفير إسعاف مخصص لنقل الحالات من الأمراض المعدية للمنشأة الصحية التي حُددت لذلك.

مسارات آمنة

أضاف فلمبان أن هناك فريقاً تابعاً للمراكز الصحية بمطار المؤسس يُعرف بفريق التدخل والاستجابة السريعة، ومهام عمله تبدأ عند اكتشاف حالة من الحجاج القادمين يشتبه بإصابتها بمرض معدٍ، فيتم على الفور التعامل مع الحالة عن طريق نقلها لغرفة عزل داخل المطار وإخراجها عبر مسارات آمنة ومخصصة لذلك وإيصالها لمجمع الملك عبدالله الطبي، مشيرا إلى أن الدول التي وصلت منها وفود الحجاج تشمل: إندونيسيا، إثيوبيا، الصين، المغرب، الهند، باكستان، بنجلاديش، أفغانستان، بوركينا فاسو، تركيا، جنوب أفريقيا، ماليزيا، نيجيريا، سلطنة عمان.

عقار وقائي

أوضح المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بالمطار أن عدد الحجاج القادمين من 1-11-1440 وحتى الآن بلغ 27081 حاجا، فيما بلغ عدد حجاج مبادرة طريق مكة 7814 حاجا، وبلغ عدد المطعمين ضد الحمى الشوكية في بلد الحاج 26771، وعدد المطعمين بلقاح شلل الأطفال بالمنفذ 3659، و641 أعطوا العقار الوقائي، وجرى فسح 186 طائرة، وعدد الحجاج المحولين للمراكز للعلاج 3، ولا توجد حالات وفيات داخل أو خارج المركز، وعدد المراجعين للمركز الطبي 471، وبلغ عدد حالات الملاحظة 46، وعدد المطعمين بالإنفلونزا من المراجعين بالمنفذ 1192، وعدد المطعمين بالشوكية من المراجعين بالمنفذ 608.

المراكز الصحية في مطار المؤسس

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- 4 مراكز صحية

- تعمل المراكز على مدار 24 ساعة

- تضم عددا من الكوادر الصحية المتخصصة والمتدربة

- تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية

- 4 مركبات إسعاف مجهزة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة