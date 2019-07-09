أمير مكة: تضافر الجهود وتكاملها لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

شدد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتوفير أقصى درجات الراحة وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، مقدما شكره لكافة الجهات ولهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على المشاريع التي تنفذها في مكة والمشاعر.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان اجتماع لجنة الحج المركزية في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، والذي تخلله استعراض الخطط التنفيذية لعددٍ من الجهات استعداداً لموسم حج هذا العام.

أبرز المستجدات

قدّمت وزارة الحج والعمرة خلال الاجتماع أبرز المستجدات في موسم حج هذا العام 1440 من بينها: خدمات طلب التأشيرة والاستقبال والتنقل والإسكان، والخدمات العامة والإعاشة والمغادرة، والخدمات اللوجستية، وإدارة خدمات حجاج الداخل.

وتشمل خطة وزارة الحج والعمرة تجهيز 16 مركزاً للخدمات والإرشاد بعرفات ومنى، و4 مراكز مراقبة للاستقبال والتفويج، وتم تجنيد 2250 موظفاً رسمياً، وأكثر من 29 ألف موظف تابع لشركات الحج، إضافة إلى أكثر من 15 ألف موظف تابعين لمؤسسات الطوافة، وبلغت شركات حجاج الداخل 193 شركة، فيما تم توفير 18500 حافلة نقل.

هيئة تطوير مكة

قدّمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع نبذة عن المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة والمشاعر، منها: مشروع الطريق الدائري الثاني «المرحلة الثانية» (تقاطع البيبان)، مشروع الطريق الدائري الثاني - المرحلة الأولى (تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي)، مشروع الطريق الدائري الثالث - الجزء الأول (شارع الخنساء - نهاية شارع الجزائر)، مشروع الطريق الدائري الثالث - الجزء الثاني (شارع الجزائر - نهاية التنعيم)، مشروع الطريق الدائري الثالث - الجزء الثالث (تقاطع المسخوطة - بداية العزيزية)، إنشاء جسر مشاة موازٍ لطريق الملك عبدالله بمشعر منى - المرحلة الأولى، وإنشاء 3 منحدرات للمشاة بربوة منى، إضافة إلى مبانٍ سكنية إدارية في كل من محطة قطار المشاعر منى 3 ومحطة قطار المشاعر مزدلفة 3 ومحطة قطار المشاعر عرفات 3، إلى جانب مشروع تهيئة مناطق للحجاج شرق ربوة منى، ومشروع أعمال توريد وتركيب 8 طاحنات بالمجزرة الحديثة.

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مشاريع جارٍ تنفيذها

- طرق بالدائري الثاني والثالث

- جسر مشاة موازٍ لطريق الملك عبدالله

- 3 منحدرات للمشاة بربوة منى

- مبانٍ سكنية إدارية

- تهيئة مناطق للحجاج شرق ربوة منى