محمد بن عبدالعزيز يبحث احتياجات فيفاء

وأكد نائب أمير جازان أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام، لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإسهام في حفظ الأمن، سائلا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير دوت الخليج والمواطن. واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وما تشهده جبال فيفاء من تطور ونمو ومشروعات تنموية، وفق الخطط التطويرية المعدة للمحافظة في شتى المجالات، كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة. وبحث كثيرا من الموضوعات التي تهم المحافظة، وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية، التي تسهم في تلبية احتياجات المواطن والمقيم والزائر للمحافظة.
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