الغبار يتسبب في حوادث بطرق الجنوبية وارتفاع درجة الحرارة

تشهد منطقة جازان هذه الأيام موجة غبار كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية بشكل كبير خاصة على الطرق الساحلية والطرق الرئيسية في أغلب محافظات المنطقة، مما تسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية، ووقع أمس حادث تصادم على طريق منشبة الطريق الدولي، نتج عنه حالة وفاة، وإصابة بليغة تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر.

وأوضح مدير الهلال الأحمر بالدرب ماجد السبعان أنه تم مباشرة الحادث بفرقتين إسعافيتين من الدرب والشقيق ونتج عنه حالة وفاة في الموقع، وإصابة بليغة تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الدرب العام.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس تقريراً عن الحالة المناخية السائدة المتوقعة على المملكة خلال فصل الصيف للفترة من 21 يونيو إلى 23 سبتمبر.

وتوقع التقرير احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة باستثناء جنوب غرب المملكة يشمل المناطق الساحلية والمرتفعات منها، حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل، فضلاً عن احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على جميع أنحاء المملكة.

ووجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة وموجات الحر.