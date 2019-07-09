الغبار يتسبب في حوادث بطرق الجنوبية وارتفاع درجة الحرارة

وأوضح مدير الهلال الأحمر بالدرب ماجد السبعان أنه تم مباشرة الحادث بفرقتين إسعافيتين من الدرب والشقيق ونتج عنه حالة وفاة في الموقع، وإصابة بليغة تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الدرب العام.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس تقريراً عن الحالة المناخية السائدة المتوقعة على المملكة خلال فصل الصيف للفترة من 21 يونيو إلى 23 سبتمبر.
وتوقع التقرير احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة باستثناء جنوب غرب المملكة يشمل المناطق الساحلية والمرتفعات منها، حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل، فضلاً عن احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على جميع أنحاء المملكة.
ووجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة وموجات الحر.
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