208 خريجين من المعهد السعودي الياباني

احتفل المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة بتخريج 208 خريجين شكلوا الدفعة الـ16 للمعهد، ليصل عدد خريجيه منذ تأسيسه 3282 خريجا. وحضر الحفل الذي أقيم بمقر المعهد في جدة أمس، وفد من القنصلية اليابانية في المملكة تقدمهم القنصل العام لليابان ماسايوكي مياموتو الذي قدم التهاني بتخريج الدفعة الـ16، وقال إن «العلاقات المتينة بين اليابان والمملكة لم تُركِز على الجانب الاقتصادي والسياسي فقط، بل اهتمت بصورة كبيرة بتدريب وتطوير مهارات الكادر البشري السعودي خصوصاً الشباب منهم باعتبارهم الأساس في بناء مستقبل المملكة».

وأضاف «هذا المعهد من أوائل ثمرات التعاون البناء بين بلدينا الصديقين في هذا المجال، وقد أسهم منذ العام 2002 في إمداد سوق العمل السعودي بـما يزيد عن 3 آلاف فني في مجال صيانة السيارات».