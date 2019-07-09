أمير القصيم: سار منجز حضاري

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك، يرافقه عدد من مسؤولي الشركة أمس، واطلع خلال الاستقبال على تقرير لإنجازات شركة «سار» على مستوى النقل بالقطارات، كما استمع إلى شرح موجز قدمه المالك. ونوه الأمير فيصل بن مشعل بما يحظى به قطاع النقل من اهتمام كبير في المملكة لتوفير كافة الخدمات والسبل التي توفر الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، مشيداً بالجهود التي يقدمها منسوبو سار في المملكة، قائلاً: سار منجز حضاري نفتخر به ويفتخر به كل مواطن في هذا دوت الخليج الغالي، ويعزز مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية، وسيشكل دعماً للمدن والمناطق التي تمر بها الشبكة الحديدية، ويقدم لها خدمات شتى في سبل النقل.



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