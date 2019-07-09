حلول وتوصيات لمعالجة بطالة أطباء الأسنان خلال عامين

وعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، في تصريح لـ«دوت الخليج»، بحل أزمة أطباء الأسنان العاطلين خلال العامين المقبلين، في حال عُمل بتوصيات اللجنة العليا المشكلة لعلاج أزمة العاطلين، مبيناً أن الهيئة سترفع أعداد مقاعد الدراسات العليا 50% سنوياً، إلا أنه يجب ألا تتجاوز أعداد المقبولين فيها عن 20% من إجمالي أعداد الخريجين.

وظائف غير مرغوبة

أشار عبده إلى أن وزارة الصحة كانت قد طرحت سابقاً قرابة 500 وظيفة، ولم يتقدم لها أعداد كبيرة؛ كونهم يرغبون باستكمال الدراسات العليا، إضافة إلى أن هناك الكثير من الوظائف في المناطق الطرفية وبعض العاطلين ليس لديهم رغبة بأن يعملوا فيها. وطالب بتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب العدد الأكبر من العاطلين، فيما بين أن الهيئة أقامت ورش عمل لحث الخريجين على فتح عيادات خاصة وحاولت جاهدة لإقناعهم رغم تخوفهم، مشيراً إلى أن الهيئة بينت طرق استخراج التصاريح كاملة وقدمت لهم تجارب ناجحة، مبيناً أن من ضمن الـ3 آلاف خريج يستطيع 500 شخص منهم فتح عيادة خاصة بسهولة من خلال «عيادة الكرسي الواحد» ومتوسط تكلفة هذه العيادة 300 ألف ريال، وبإمكان الطبيب الحصول على التمويل من بنك التنمية بدون فوائد.

الهيئة متأثرة

أوضح عبده أن الهيئة السعودية متأثرة بمشكلة بطالة أطباء الأسنان وتعمل ليلاً ونهاراً على إيجاد الحلول لهم، مشيراً إلى أن الحلول مسؤولية أكثر من طرف من ضمنهم الخريجون أنفسهم، حيث إن العاطل هو من لم تأتهِ أي فرصة وظيفية وليس من كانت لديه فرص ولم يستغلها لأنها لا تناسبه، مشددا على أن موضوع بطالة أطباء الأسنان يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

فرص كبيرة

أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الفرص الوظيفية لأطباء الأسنان في المستشفيات الخاصة كبيرة ولكنها تحتاج إلى صبر. وفيما يتعلق بالرواتب الضعيفة المقدمة للأطباء من قبل العيادات الخاصة، لفت عبده إلى أن الكثير من العيادات تعرض على الأطباء رواتب في حدود 8 آلاف وهو راتب جيد.

وحول شكاوى عدد من أطباء الأسنان باستغلال ملاك العيادات الخاصة لهم بإجبارهم على أداء أعمال دقيقة في العلاج لا تعود لتخصصاتهم، أكد أن لكل طبيب وصفا وظيفيا خاصا، وإذا أدى الطبيب أعمالا خارج هذا الوصف، فإن هناك إدارة لمتابعة الالتزام بوزارة الصحة مسؤوليتها معالجة مثل هذه التجاوزات.

محاسبة ومتابعة

شدد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن هناك محاسبة ومتابعة دقيقة من قبل الجهات العليا، وصدرت موافقة المقام السامي على التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة لمتابعة بطالة أطباء الأسنان من بينها: عدم فتح كليات أسنان جديدة، وعدم استخراج أي تأشيرات لاستقدام أطباء الأسنان من الخارج، وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف إما بتقديم النقاط له أو بدعمه بنصف راتب الموظف السعودي، إضافة إلى تقديم القروض التمويلية للخريجين بلا فوائد لفتح مشاريعهم الخاصة.

احتياج محدود

قال عبده إن في معظم دول العالم يكون طبيب الأسنان طبيب عام، وذلك قائم على 90% من أطباء الأسنان في أميركا وكندا وبريطانيا؛ لأن التخصصات الدقيقة يكون الاحتياج لها محدود، ويجب أن تعي الكليات الصحية هذا الأمر، حيث إنه ليس من اللازم أن يُقبل جميع الطلاب بالدراسات العليا، بالرغم من أن الهيئة رفعت أعداد مقاعد الدراسات العليا ما بين 50 إلى 60%.

Advertisements

ولفت العجمي إلى أن مجموعة من الأطباء العاطلين رفعوا عريضة للجهات العليا، طالبوا فيها بإعادة النظر بتقديم الموظفين من الخدمة المدنية «وهم أطباء أسنان على رأس العمل» على الوظائف ومنافستهم لهم، ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر بتقديم موظفي التشغيل الذاتي على الوظائف «وهم أيضاً على رأس العمل»، وإعادة النظر بمن هم على بند طبيب تحت التدريب بالتقديم على الوظائف؛ كونه قد سبق لهم الارتباط بعقد وظيفي مع وزارة الصحة.

ووفقاً للمتحدث باسم العاطلين، فإن الأطباء يطالبون أيضاً بإعادة النظر في تقديم موظفي وزارة الصحة من خدمة وتشغيل ومن أصحاب المؤهلات الزائدة على الوظائف المطروحة بدلاً من شغلها بالعاطلين، وأخذ الأرقام المطروحة بدلاً عنهم.

رأس العمل

فيما دعت وزارة الصحة مؤخراً 512 من المتقدمين والمتقدمات على وظائف طبيب مقيم أسنان إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة، لمطابقة بياناتهم واستكمال إجراءات ترشيحهم، اشتكى قرابة 3 آلاف طبيب أسنان عاطل من ذهاب الأرقام لموظفي التشغيل الذاتي والخدمة المدنية الذين هم على رأس العمل، وكذلك من يقدمون على تلك الأرقام بغرض النقل أو التحسين لأصحاب المؤهلات الزائدة ومن هم من حملة البورد السعودي. وبين المتحدث باسم أطباء الأسنان العاطلين فايز العجمي لـ«دوت الخليج» أن إحلال الشواغر بأطباء الأسنان العاطلين مطلب رئيسي؛ لأنهم لم يسبق لهم أن رشحوا على أي وظائف، وهذا من أبسط حقوقهم، الأمر الذي يتقلص معه نسبة أعداد الأطباء العاطلين التي تتزايد كل سنة.

اكتساب الأولوية بناءً على الخبرة

أضاف العجمي أن «جميع من تم ذكرهم قد اكتسبوا الأولوية بالتوظيف بناءً على ما لديهم من نقاط خبرة كونهم موظفين مسبقاً، بينما العاطل لا يزال عاطلاً ولم يستفيد من هذه الوظائف، رغم أنها كانت خصيصاً لمن هم عاطلون عن العمل، ويجب التوقف عن إعادة تدوير الوظائف بين موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي».

توصيات اللجنة العليا لعلاج بطالة الأطباء

- عدم فتح كليات أسنان جديدة.

- عدم استخراج أي تأشيرات لاستقدام أطباء الأسنان من الخارج.

- تحفيز القطاع الخاص على التوظيف إما بتقديم النقاط له أو بدعمه بنصف الراتب.

- تقديم القروض التمويلية للخريجين بلا فوائد لفتح مشاريعهم الخاصة.