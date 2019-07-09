حج / وزير الحج والعمرة يتفقد سير عمل مكتب الوكلاء الموحد



جدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم بزيارة تفقدية لمقر مكتب الوكلاء الموحد بجدة للوقوف على جاهزية المكتب والاطلاع على المهام والأعمال التي يقوم بها لخدمة ضيوف الرحمن ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440.

وعقد معالي وزير الحج والعمرة اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المكتب ساهر عبدالعزيز مطر وأعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل المكتب التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440ه.

وحث معالي وزير الحج والعمرة خلال الاجتماع العاملين في المكتب على تكثيف الجهود والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وأثناء مدّة إقامتهم في المملكة لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد على جاهزية واستعداد المكتب لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والإسهام في تقليص فترة بقاء الحجاج في المنافذ من خلال حزمة من الخدمات التي ينفذها المكتب بإشراف من وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمات الحج.

// انتهى //

23:07ت م

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جدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسقام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم بزيارة تفقدية لمقر مكتب الوكلاء الموحد بجدة للوقوف على جاهزية المكتب والاطلاع على المهام والأعمال التي يقوم بها لخدمة ضيوف الرحمن ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440.وعقد معالي وزير الحج والعمرة اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المكتب ساهر عبدالعزيز مطر وأعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل المكتب التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440ه.وحث معالي وزير الحج والعمرة خلال الاجتماع العاملين في المكتب على تكثيف الجهود والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وأثناء مدّة إقامتهم في المملكة لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بتسخير جميع الإمكانات وحشد الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم براحة واطمئنان.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد على جاهزية واستعداد المكتب لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والإسهام في تقليص فترة بقاء الحجاج في المنافذ من خلال حزمة من الخدمات التي ينفذها المكتب بإشراف من وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الشركاء في منظومة خدمات الحج.// انتهى //23:07ت م0225

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