السعودية اليوم / تعليم الليث يدشن برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات



مكة المكرمة ٦ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٩ يوليو ٢٠١٩م واس

دشن المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الليث الدكتور علي بن محمد السوادي اليوم فعاليات برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات لعام ١٤٤٠هـ، الذي تقيمه وزارة التعليم للعام الثاني على التوالي في كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ويستمر إلى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري.

وأثنى السوادي على جهود القائمين والقائمات على البرنامج، وحسن تنظيمهم وتخطيطهم، مشيدًا بحضور وتفاعل المشاركين والمشاركات مع بداية الدورات التدريبية المنفذة، وحرصهم على تطوير قدراتهم وخبراتهم التربوية والتعليمية والعلمية والمهنية، متمنيًا للجميع كل العون والتوفيق والسداد.

من جهته أوضح مدير التدريب والابتعاث " بنين " محمد بن إبراهيم الحسني أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية لدى المعلمين والمعلمات، لزيادة كفاءة النظام التعليمي بما ينعكس على مستويات التحصيل لدى الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى استغلال أوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية لتحسين المخرجات بما يضمن حصول المتدربين على حزمة كبيرة من الامتيازات، بالإضافة إلى أولوية الترشيح في عدد من مجالات التطوير الوظيفي, وأولوية الإيفاد للتدريس في المدارس

وتتضمن خطة برنامج التدريب الصيفي تنفيذ (٣٦) برنامجًا تدريبيًا نوعيًا، يقوم بتقديمها ٢٥ مدربا ومدربة، ومن المرجح استفادة أكثر من ٧٥٠ معلمًا ومعلمة من تلك البرامج.

وتقرر إقامة البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين بمركزي التطوير المهني في الليث وأضم، فيما تقرر إقامة البرامج التدريبية الموجهة للمعلمات في مركز التطوير المهني للبنات في الليث، ومدرسة ثانوية الليث للبنات، ويبدأ الحضور للدورات التدريبية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا.

// انتهى //

22:36ت م

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مكة المكرمة ٦ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٩ يوليو ٢٠١٩م واسدشن المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الليث الدكتور علي بن محمد السوادي اليوم فعاليات برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات لعام ١٤٤٠هـ، الذي تقيمه وزارة التعليم للعام الثاني على التوالي في كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ويستمر إلى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري.وأثنى السوادي على جهود القائمين والقائمات على البرنامج، وحسن تنظيمهم وتخطيطهم، مشيدًا بحضور وتفاعل المشاركين والمشاركات مع بداية الدورات التدريبية المنفذة، وحرصهم على تطوير قدراتهم وخبراتهم التربوية والتعليمية والعلمية والمهنية، متمنيًا للجميع كل العون والتوفيق والسداد.من جهته أوضح مدير التدريب والابتعاث " بنين " محمد بن إبراهيم الحسني أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية لدى المعلمين والمعلمات، لزيادة كفاءة النظام التعليمي بما ينعكس على مستويات التحصيل لدى الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى استغلال أوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية لتحسين المخرجات بما يضمن حصول المتدربين على حزمة كبيرة من الامتيازات، بالإضافة إلى أولوية الترشيح في عدد من مجالات التطوير الوظيفي, وأولوية الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج، والتفرغ للدراسات العليا في الجامعات السعودية والابتعاث الخارجي والمواقع القيادية.وتتضمن خطة برنامج التدريب الصيفي تنفيذ (٣٦) برنامجًا تدريبيًا نوعيًا، يقوم بتقديمها ٢٥ مدربا ومدربة، ومن المرجح استفادة أكثر من ٧٥٠ معلمًا ومعلمة من تلك البرامج.وتقرر إقامة البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين بمركزي التطوير المهني في الليث وأضم، فيما تقرر إقامة البرامج التدريبية الموجهة للمعلمات في مركز التطوير المهني للبنات في الليث، ومدرسة ثانوية الليث للبنات، ويبدأ الحضور للدورات التدريبية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا.// انتهى //22:36ت م0222

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