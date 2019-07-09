، حكم قضائي يمنع "ترامب" من حظر متابعيه على "تويتر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الاستئناف" استندت إلى الدستور الأمريكي

أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً سابقاً للمحكمة يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حظر متابعين له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب "رويترز": أفادت المحكمة بأن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يمنع "ترامب" من استثناء أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت بسبب أنهم يعبرون عن آراء لا يوافق عليها.

وكان سبعة مستخدمين على "تويتر" ادَّعوا على "ترامب" بعد حظرهم من متابعة حسابه؛ إثر ردود وتعليقات ساخرة أو معارضة على تغريداته.

ورفع الدعوى معهد "نايت فرست أمندمينت"، وهي جماعة حقوقية في جامعة كولومبيا تُعنى بالدفاع عن حرية التعبير، معتبرة أن خطوة "ترامب" محاولة لـ"قمع المعارضة" في منتدى عام، وانتهاك للدستور الأمريكي.

