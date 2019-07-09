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أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً سابقاً للمحكمة يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حظر متابعين له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبحسب "رويترز": أفادت المحكمة بأن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يمنع "ترامب" من استثناء أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت بسبب أنهم يعبرون عن آراء لا يوافق عليها.
وكان سبعة مستخدمين على "تويتر" ادَّعوا على "ترامب" بعد حظرهم من متابعة حسابه؛ إثر ردود وتعليقات ساخرة أو معارضة على تغريداته.
ورفع الدعوى معهد "نايت فرست أمندمينت"، وهي جماعة حقوقية في جامعة كولومبيا تُعنى بالدفاع عن حرية التعبير، معتبرة أن خطوة "ترامب" محاولة لـ"قمع المعارضة" في منتدى عام، وانتهاك للدستور الأمريكي.
حكم قضائي يمنع "ترامب" من حظر متابعيه على "تويتر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً سابقاً للمحكمة يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حظر متابعين له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبحسب "رويترز": أفادت المحكمة بأن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يمنع "ترامب" من استثناء أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت بسبب أنهم يعبرون عن آراء لا يوافق عليها.
وكان سبعة مستخدمين على "تويتر" ادَّعوا على "ترامب" بعد حظرهم من متابعة حسابه؛ إثر ردود وتعليقات ساخرة أو معارضة على تغريداته.
ورفع الدعوى معهد "نايت فرست أمندمينت"، وهي جماعة حقوقية في جامعة كولومبيا تُعنى بالدفاع عن حرية التعبير، معتبرة أن خطوة "ترامب" محاولة لـ"قمع المعارضة" في منتدى عام، وانتهاك للدستور الأمريكي.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
08:57 PM
"الاستئناف" استندت إلى الدستور الأمريكي
أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً سابقاً للمحكمة يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حظر متابعين له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبحسب "رويترز": أفادت المحكمة بأن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يمنع "ترامب" من استثناء أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت بسبب أنهم يعبرون عن آراء لا يوافق عليها.
وكان سبعة مستخدمين على "تويتر" ادَّعوا على "ترامب" بعد حظرهم من متابعة حسابه؛ إثر ردود وتعليقات ساخرة أو معارضة على تغريداته.
ورفع الدعوى معهد "نايت فرست أمندمينت"، وهي جماعة حقوقية في جامعة كولومبيا تُعنى بالدفاع عن حرية التعبير، معتبرة أن خطوة "ترامب" محاولة لـ"قمع المعارضة" في منتدى عام، وانتهاك للدستور الأمريكي.
، حكم قضائي يمنع "ترامب" من حظر متابعيه على "تويتر" ،
المصدر : الخليج 365
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