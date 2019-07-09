شاهد صور: سيارة تحطم واجهة محل “ستاربكس” بكورنيش جدة

تفاجأ مرتادو مقهى ستاربكس الشهير مساء أمس الاثنين باقتحام سيارة تاهو المحل بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة تعرضه لحالة إغماء بسبب انخفاض حاد بالسكر ، فيما نجا زبائن المحل والعاملين.

وفي التفاصيل وفقًا لصحيفة المرصد أن سائق التاهو أثناء قيادته ومروره من أمام محل ستاربكس بكرنيش جدة شعر بانخفاض حاد بالسكر وصل بنسبة 40 ودخوله بنوبة إغماء وهو يقود مركبته لتنحرف عن مسارها وتقتحم واجهة المحل الزجاجي وتحطمه دون وقوع إصابات. وقد بادر أحد العاملين بالمحل بإسعاف السائق بعد أن علم بأنه يعاني من انخفاض السكر بتزويده بقليل من سكر والماء حتى واستعاد وعيه.

Advertisements