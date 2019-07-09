“التحالف”: سنعرض الأدلة الدامغة للمحاولة الفاشلة لاستهداف إحدى السفن التجارية في البحر...

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف المالكي أنه باستمرار نهج المليشيا الحوثية لتزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية، وأن التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة المليشيا الحوثية الفاشلة صباح أمس لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر.