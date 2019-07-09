“الأرصاد”: الصيف الحالي قد يشهد موجات حرّ وحالات جوية متطرّفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، عن توقعاتها بشأن الحالة المناخية خلال أشهر صيفِ العام الحالي في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الماضي وحتى الثالث والعشرين من سبتمبر القادم. وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت في تقريرها على البيانات المناخية التاريخية ومخرجات التوقعات، وتوصلت إلى أن هذا الصيف قد يشهد هطول أمطار على معظم المناطق وفق المعدل باستثناء جنوب غرب المملكة والمناطق الساحلية والمرتفعات التي قد تهطل عليها أمطار أقل من المعدل.
كما توقعت الهيئة احتمالية أن يشهد فصل الصيف حالات جوية متطرّفة؛ كدرجات الحرارة العالية وموجات الحرّ، إضافة إلى احتمالية ارتفاع درجات الحرارة السطحية المتوقعة في جميع المناطق. ودعت الهيئة إلى متابعة توقعاتها قصيرة المدى (الآنية) التي تنشر في موقعها الإلكتروني لمتابعة الحالات المناخية التي لا يشتمل عليها التقرير المناخي طويل المدى.
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